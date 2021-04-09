Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Nehirden çıkarılan kısmen çürümüş ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisle gelen AFAD ekipleri, cesedi nehirden çıkardı.

Edirne 'de, Meriç Nehri 'nde erkek cesedi bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

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