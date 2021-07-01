Meriç Nehri'ndeki adacıkta çıkan yangın kendiliğinden söndü - Son Dakika

Nehirde suyun sürüklediği mil ve kum nedeniyle kendiliğinden oluşan pek çok adacık bulunuyor. Nehrin akışını ve su tutma hacmini etkilemesi nedeniyle taşkın riskini artıran adacıklar zaman zaman temizleniyor.

Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz