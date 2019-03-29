Son Dakika Haberleri: Meriç Nehri'ndeki Adacıkta Saklanan 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Meriç Nehri'ndeki Adacıkta Saklanan 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'de, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 13 kaçak göçmen, sınır birliği askerlerinin AFAD ekiplerince ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu Meriç Nehri'nde saklandıkları adacıkta yakalandı.

Meriç Nehri'ndeki Adacıkta Saklanan 13 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'de, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 13 kaçak göçmen, sınır birliği askerlerinin AFAD ekiplerince ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu Meriç Nehri'nde saklandıkları adacıkta yakalandı.

Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki Türk kara suları içinde kalan adacıkta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakların saklandığını belirleyen sınır birliği askerleri, Edirne AFAD ekiplerine haber verdi. Askerler, AFAD ekibince botla çıktıkları adacıkta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 13 kaçak göçmeni yakaladı. Botlarla kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:13 Kaynak: DHA

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