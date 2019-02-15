Son Dakika Haberleri: Meriç Nehri'nden Botla Geçirilen 250 Kilo Skunk Bulundu

Meriç Nehri'nden Botla Geçirilen 250 Kilo Skunk Bulundu

1 saat önce

EDİRNE'de, Yunanistan'dan getirilen ve Meriç Nehri üzerinden botla ülkeye sokulan 250 kilo skunk ele geçirilirken, 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Meriç Nehri'nden Botla Geçirilen 250 Kilo Skunk Bulundu, System.String[]
EDİRNE'de, Yunanistan'dan getirilen ve Meriç Nehri üzerinden botla ülkeye sokulan 250 kilo skunk ele geçirilirken, 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan  getirilen uyuşturucuların Meriç Nehri üzerinden botla geçirilip, ülkeye sokulacağını belirledi. Ekipler, satıcıların kimliğini saptayıp, ülkeye sokulan uyuşturucunun taşındığı 4 aracı Havsa ilçesinde durdurarak, arama yaptı. Güvenlik önlemleri altında araçlarda yapılan aramalarda; 250 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3'ü Afgan 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturuculara el koyulurken, 7 şüpheliyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:55 Kaynak: DHA

Afganistan, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel
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