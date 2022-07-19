Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.
Yılmaz, balığın 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.
İşte görenleri şaşırtan 1.80 santimlik yayın balığı;
Son Dakika › Yaşam › Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika