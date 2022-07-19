Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

19.07.2022 15:44
Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

Edirne'de Meriç Nehri açıklarında balık tutan Sabri Yılmaz'ın ağına 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Yılmaz, görenleri hayrete düşüren balığı restoranlara satacağını söyledi.

Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yılmaz, balığın 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.

İşte görenleri şaşırtan 1.80 santimlik yayın balığı;

Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkardığı yayını gören balıkçı gözlerine inanamadı
Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkardığı yayını gören balıkçı gözlerine inanamadı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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