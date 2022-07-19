Yılmaz, balığın 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Yaşam › Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

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