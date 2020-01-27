Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu - Son Dakika
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Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu

7 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Meriç Nehri'ne düşen Hasan Deniz (20), boğuldu.

Meriç Nehri'ne düşen genç boğuldu, System.String[]
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Meriç Nehri'ne düşen Hasan Deniz (20), boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Paşaköy mevkisindeki Meriç Nehri'nde meydana geldi. Bir kişinin nehre düşerek, suda gözden kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, suda kaybolan kişiyi bulamayınca olay yerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekip sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla düşen kişinin cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cesedin Hasan Deniz'e ait olduğu belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- İpsalaedirne
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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:09 Kaynak: DHA
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