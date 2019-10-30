Son Dakika Haberleri: Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı
Son Dakika Güncel Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı

Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı

16 dakika önce

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı.

Alphan Teknikel'in kullandığı 22 DE 759 plakalı pikap, Bosnaköy köyü NATO Köprüsü mevkisinde nehir kenarında ilerlerken aniden yarıya kadar suya battı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD Müdahale Şube Müdürü Faruk Öztürk, suya girerek araca müdahale etti.

Sürücü ve yanındakiler de kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olayda yaralanan olmazken, yarıya kadar suya batan araç kepçeyle çıkarıldı.

Sürücü Teknikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan gelen misafirleriyle nehir kenarında aracıyla gezdiğini belirterek, "Sürekli girip çıktığım yerler burası. Altından kum mu çekilmiş, bir şey olmuş herhalde, battık, gömüldük. Vatandaşlar ambulansı, AFAD'ı yönlendirmişler. Sağ olsunlar geldiler. Kepçeyle aracımızı sudan çıkardık." dedi.

Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı

Meriç Nehri, Edirne, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:35 Kaynak: AA
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