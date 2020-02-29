Meriç Nehri'ni yürüyerek, botla ve çocukları omuzlarında geçiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meriç Nehri'ni yürüyerek, botla ve çocukları omuzlarında geçiyorlar - Son Dakika

Meriç Nehri'ni yürüyerek, botla ve çocukları omuzlarında geçiyorlar

6 saat önce

Edirne'nin sınır köyü olan Doyran'a yüzlerce göçmen Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.

Meriç Nehri'ni yürüyerek, botla ve çocukları omuzlarında geçiyorlar, System.String[]

Edirne'nin sınır köyü olan Doyran'a yüzlerce göçmen Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Göçmenler Meriç Nehri'ni yürüyerek, botla ve çocukları omuzlarında geçmeye çalışıyor.


Yunanistan'a geçmek için Edirne'nin sınır köyü olan Doyran'a gelen yüzlerce göçmen Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Kimileri yüzerek ve yürüyerek kimileri de botla geçen göçmenler, zaman zaman tehlikeli anlar yaşıyor. Yaşı küçük çocuklarını omuzlarına alarak Meriç Nehri'nden yürüyerek Yunanistan'a geçen ancak Yunanistan askerleri tarafından geri gönderilen aile, tekrar çocuklarını omuzlarına alarak Türkiye tarafına geçiş yaptı.


Zaman zaman Yunan askerleri tarafından yoğun silah atışlarının da gerçekleştiği bölgede yüzlerce göçmen Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Yunan askerleri tarafından bir alanda toplanan ve ardından askeri kamyona bindirilen onlarca göçmen nehir bölgesinden uzaklaştırıldı. Ayrıca Yunan askerleri göçmenlerin üzerindeki eşyaları çıkartmaları yönünde zorluyor. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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