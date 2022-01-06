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Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor - Son Dakika

Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor

06.01.2022 09:26

Meriç Nehri'nin kolu gibi akan Kanal Edirne, yağışlar nedeniyle debi artınca sigorta vazifesi görüyor.

Meriç Nehri'nin kolu gibi akan Kanal Edirne, yağışlar nedeniyle debi artınca sigorta vazifesi görüyor.

Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, Kanal Edirne'de incelemelerde bulundu.

Altındal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Kanal Edirne ile dördüncü nehrine kavuştuğunu söyledi.

Kentin önceki yıllarda sık sık nehir taşkınlarıyla gündeme geldiğini belirten Altındal, "Bir nevi DSİ'nin yaptığı proje ile taşkınlara karşı sigorta vazifesini görecek bir kanalımız oldu. Meriç Nehri'nde su 300 metreküpe ulaştığı zaman kanal otomatik devreye giriyor ve yaklaşık 773 metreküp suyu tahliye ederek yine farklı noktadan nehre geri bırakıyor. Bu sayede 5 bin kişinin oturduğu Karaağaç semtinin taşkınlardan etkilenmesini minimize ediyor." dedi.

Altındal, afet olmadan önlemlerin alınabileceğini dile getirdi.

AFAD'ın tüm Türkiye'de bu yıl İl Afet Risk Azaltma Planı yaptığını anlatan Altındal, şunları kaydetti:

"İl Afet Risk Azaltma Planı için alınabilecek önlemlerden en güzel örnek Kanal Edirne'dir. Afet olmadan önce harcanan 1 lira, afet olduktan sonra harcanan 7 liraya bedel oluyor. Daha önceki tecrübelerimizden böyle bir sonuç çıkarttık. Bu da devletimizin diğer afetlerden önce yaptığı önlemlere ve bundan sonra yapacağı çalışmalara en güzel örneklerden birisidir."

"Nehri rahatlatıp taşkın riskini azaltmayı hedefliyor"

Öztürk de Edirne'nin Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada bulunduğunu anımsattı.

Edirne'de geçmiş yıllarda yaşanan taşkınlardan Karaağaç Mahallesi'nin etkilendiğini aktaran Öztürk, taşkını önlemek amacıyla Kanal Edirne'nin DSİ tarafından projelendirilerek hayata geçirildiğini ifade etti.

Kanal Edirne kapsamında 7800 metre açık kanal imalatı ve 5 köprü yapıldığını anlatan Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Tabanı 60 metre, üst açıklığı da 90 metredir. Kapasitesi 773 metreküptür. Meriç'ten gelecek 2500 metreküplere dayanan taşkın debisinin 773 metreküpünü absorbe etmektedir. Nehri rahatlatıp, taşkın riskini azaltmayı hedefliyor kanalımız. Kanal 2019'da yapıldıktan sonra 900 metreküplere varan bir taşkın durumu söz konusu oldu Meriç'te, Kanal Edirne bunu rahatlıkla taşıdı. 300 metreküpten sonra kanalımıza su girmekte. Şu anda da 28 metreküp civarında su var kanalda."

Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor
Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor
Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor
Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor

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Meriç Nehri, Sigorta, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meriç Nehri'nin sigortası Kanal Edirne taşkınları önlüyor - Son Dakika
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