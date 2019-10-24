Son Dakika Haberleri: Meriç nehri'nin su seviyesi düştü, kum adacıkları oluştu
Son Dakika Güncel Meriç nehri'nin su seviyesi düştü, kum adacıkları oluştu

Meriç nehri'nin su seviyesi düştü, kum adacıkları oluştu

1 saat önce

Meriç Nehri'nin su seviyesi düştü, kum adacıkları oluştuEdirne'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, su seviyesi düşen Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu.

Meriç Nehri'nin su seviyesi düştü, kum adacıkları oluştu

Edirne'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, su seviyesi düşen Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu.

Özellikle kış aylarında meydana gelen taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su seviyesi düştü. Yağışların az olması ve sıcak havanın da etkisiyle su oranında gözle görülür azalma oldu, nehrin bazı bölümlerinde kum adacıkları oluştu. Kum adacıkları nehirden beslenen kuşlara yaradı. Adacıkları mesken tutan kuşlar, yüzeye çıkan balıklardan kolayca yakalama imkanı buldu.

Debinin saniyede 59 metreküp olarak ölçüldüğü nehirde oluşan manzara karşısında bölgeye ziyaret amaçlı gelen vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bölgede önümüzdeki 5 gün boyunca yağmur beklenmiyor.

Meriç nehri'nin su seviyesi düştü, kum adacıkları oluştu

Meriç Nehri, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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