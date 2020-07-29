Meriç Nehri'nin Türkiye bölümünde su temiz çıktı-ARŞİV - Son Dakika

Meriç Nehri'nin Türkiye bölümünde su temiz çıktı

BULGARİSTAN'ın Dimitrovgrad kentinde, Meriç Nehri'nden su içen 29 büyükbaş hayvanın zehirlendiği iddialarının ardından, nehrin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeden, DSİ'nin aldığı numuneler temiz çıktı. Bulgaristan 'da yapılan çalışmada ineklerin ölümüne bir gübre fabrikasından nehre karışan atığın neden olduğu belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bugün nehirden tekrar numune alıp, incelenmesi için laboratuvara gönderdi.Bulgaristan'ın Haskovo kentine bağlı Dimitrovgrat yakınlarından geçen Meriç Nehri'nden, önceki gün su içen 29 büyükbaş hayvanın zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Hayvanların sahibi Stoyan Gospodinov'un nehirden su içen hayvanların 10 dakika sonra öldüğünü bildirmesi üzerine, ülkede Meriç'ten istasyonlara su pompalaması durduruldu. Haskova Bölge Valisi Stefke Zdravkova'nın durumu açıklamasının ardından, Edirne 'de DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Vali Ekrem Canalp 'ın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numune aldı. Numuneler, Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek, incelemeye alındı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, muhtarlar, çiftçiler, su ürünleri kooperatifleri ve nehirde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırdı. Yetkililer, Meriç Nehri'nin Türkiye tarafında şu ana kadar canlı varlığın etkilenmediğini söyledi.Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bugün de sürdürüp, Meriç'in çeşitli kesimlerinden numuneler aldı. Yetkililer, su numunelerinin incelenmesinin sürdüğünü kaydetti.DSİ: MERİÇ ORTALAMA DEĞERLERİ MERTEBESİNDEDSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı Kapıkule kesiminden aldığı su numunelerini kendi laboratuvarlarında analizini yaptı. Yapılan analizlerde Meriç'in suyunun temiz olduğu belirtildi. Analiz sonucu şöyle: "Meriç Nehri'nin Bulgaristan tarafından Türkiye'ye girdiği nokta olan Kapıkule mevkisinden 28.07.2020 tarihinde su numunesi örneği alınmıştır. Su örneğinde pH, iletkenlik, tuzluluk, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluk oranı, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı, nitrat, nitrit, amonyum, klor, flor, o-fosfat, sülfat, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, karbonat, bikarbonat ve siyanür parametrelerinin analizleri Bölge Müdürlüğümüz laboratuvarlarında yapılmış olup, yapılan ilk analizlerin değerlendirilmesi neticesinde çıkan sonuçlar Meriç Nehrinin ortalama değerleri mertebesindedir. 29.07.2020 ve 30.07.2020 tarihlerinde aynı noktadan su numuneleri alınarak, bölgemiz laboratuvarında analizleri yapılarak izlemeye devam edilecektir. Hayvan ölümlerinin meydana geldiği lokasyonun Edirne-Kapıkule noktasına uzaklığının yaklaşık 80 kilometre olması ayrıca Meriç Nehri'nin bu günlerdeki debisinin 70 m3/s mertebelerinde olması nedeniyle bahse konu atık su deşarjının Edirne'ye ulaşana kadar seyreleceği düşünülmektedir."

Bulgaristan'da yapılan çalışmada ineklerin ölümüne bir gübre fabrikasının neden olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Kostadin Angelov konuyu yakından takip ederken, Çevre ve Sular Bakanı Emil Dimitrov bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, Meriç'e dökülen kanalda yüksek miktarda nitrat, nitrit ve amonyum azotu bulunduğunu açıkladı.