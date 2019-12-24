Meriç pirinci için markalaşma atağı başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meriç pirinci için markalaşma atağı başlatıldı - Son Dakika

Meriç pirinci için markalaşma atağı başlatıldı

5 saat önce

Edirne'nin Meriç Ovası'nda yetişen pirincin marka tescili ve coğrafi işaret alınması ile ilgili harekete geçildi.

Meriç pirinci için markalaşma atağı başlatıldı, System.String[]

Edirne'nin Meriç Ovası'nda yetişen pirincin marka tescili ve coğrafi işaret alınması ile ilgili harekete geçildi.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "Nehirden Gelen Beyaz İnci, Meriç Pirinci" sloganıyla markalaşma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Meriç'te çeltik üretiminin 1950'li yıllarda başladığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Çeltik Komisyon Başkanlığımız 1974 yılında kurulmuştur. Beyaz incimiz Meriç Nehrinin sularıyla sulanarak 90 bin dekar ekili çeltik tarlalarında üretiliyor. Meriç, bu anlamda Türkiye çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Bu kapsamda halkımızın ana geçim kaynağı bu güzel pirincimiz ile ilgili markalaşma çalışmalarına başladık."

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in çalışmalara destek verdiğini belirten Güngör, "Nehirden Gelen Beyaz İnci Meriç Pirinci, sloganı ile yola çıktık. Tanıtım yapmak ve yerel üreticilerimizi desteklemek amacıyla Meriç Pirinci ile ilgili olarak resmi logo tasarlanıp ambalaj örneği oluşturuldu. Bize her zaman destek veren başta Sayın Valimize, Edirne ve Meriç tarım ve orman müdürlüğümüze, ziraat odası başkanlığımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz İnci, Çeltik, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selahattin Demirtaş: Davutoğlu siyasette başarılı olmak için insanları dinlemeli ve öz eleştiri yapmalı Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde

Son Dakika Haberleri
16:46 Alanya'da yağmur ve fırtına seraları vurdu - Son Dakika
16:46 Şemdinli'de "Görsel Sanatlar ve Müzik Sınıfı" açıldı - Son Dakika
16:45 Başkan Çınar, sosyal projeleri tanıttı - Son Dakika
16:45 Deniz Ticaret Odası çocukları denizle buluşturuyor - Son Dakika
16:45 Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:55:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meriç pirinci için markalaşma atağı başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]