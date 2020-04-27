Meriç'te dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Meriç Kaymakamlığınca, ilçe, belde ile köylerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgınla mücadele çalışmaları ve denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Olacak, Küpdere, Kavaklı, Umurca, Nasuhbey, Alibey köyü, ilçe merkezi, Küplü ve Subaşı beldeleri, ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların, iş yerlerinin, halkın toplu olarak bulunduğu yerlerin, askeri birlikler kaymakamlığımızca kurulan ilaçlama ekibi tarafından dezenfekte edildi. Küplü beldesi çöplük alanı temizliği, ayrıca vatandaşlarımızın salgın hakkında bilgilendirme anonsları devam etmektedir."