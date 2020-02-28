MERİÇ'TEN BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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MERİÇ'TEN BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

İstanbul DHA -EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.

MERİÇ'TEN BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

İdris TİFTİKCİ- İstanbul DHA -EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.

İstanbul'daki birçok ilçesinde yaşayan farklı ülke vatandaşı göçmenler, Edirne'ye ulaştı. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne'ye akın eden göçmenlerden bir bölümü botlarla Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin botlarla Yunanistan'a geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN

-Göçmenlerin botlarla geçişi

-Botları taşıyanlar

-Alandan detaylar


Yunanistan, İstanbul, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:41 Kaynak: DHA
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