Son Dakika › Güncel › MERİÇ'TEN BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
MERİÇ'TEN BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İstanbul DHA -EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:41 Kaynak: DHA
İdris TİFTİKCİ- İstanbul DHA -EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.
İstanbul'daki birçok ilçesinde yaşayan farklı ülke vatandaşı göçmenler, Edirne'ye ulaştı. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne'ye akın eden göçmenlerden bir bölümü botlarla Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin botlarla Yunanistan'a geçişi havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-----
HAVADAN
-Göçmenlerin botlarla geçişi
-Botları taşıyanlar
-Alandan detaylar
Son Dakika Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz