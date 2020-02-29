Meriç'ten botlarla yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meriç'ten botlarla yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi - Son Dakika

Meriç'ten botlarla yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul DHA -EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.

İdris TİFTİKCİ- İstanbul DHA -EDİRNE'de Meriç nehrinde botlarla Yunanistan'a geçen göçmenler havadan görüntülendi.

İstanbul'daki birçok ilçesinde yaşayan farklı ülke vatandaşı göçmenler, Edirne'ye ulaştı. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne'ye akın eden göçmenlerden bir bölümü botlarla Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin botlarla Yunanistan'a geçişi havadan da görüntülendi.

Meriç'ten botlarla yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi

Yunanistan, İstanbul, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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