Meriç'ten Sanayicilere 2019 Uyarısı

Meriç, "İş insanları adımlarını dikkatli atmalı"

Kemalpaşa Kaymakamı Arif Kızılkaya'nın da katıldığı, Kemalpaşa Ramada Otel'de yapılan toplantıda açılış konuşmasını Meriç yaparken, ACON PLUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Başkanı Sinan Gültekin "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Risk ve Fırsatların Analizi ile Yeniden Yapılanma" konulu sunum gerçekleştirdi.

Ardından Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen "2018-2019 Yılı Genel Ekonomik Durum Değerlendirmelerini" ve"Zor Zamanlarda İşinizi Yönetmek" temalı bir konuşma yaptı.

"2018 yılı zorlu geçti"

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, açılış konuşmasında ülkemizin gündemi ekonomi, siyaset ve seçim haberleri ile meşgul olduğunu ifade ederek, "Özellikle yılın ikinci yarısının başında dövizin ani yükselişi sonrası ekonomimizde yaşanan sıkıntıların yerini şimdi yüksek enflasyon aldı. Döviz belli oranda dizginlenebilirken, yükselen enflasyon ülkenin ana gündem maddesi oldu. Kasım ayında yıllık enflasyon 25'i aşmışken, enflasyonla topyekün mücadele hamlesi ile 2018 yılı sonunda enflasyon yüzde 20 bir oran ile kapandı" dedi.

"Güvenirliliği düşük iş ilişkilerine girilmemeli"

2019 yılı ise hem hükümet hem de ekonomi çevrelerinin öngörüsü zor bir yıl olacağı yönünde değerlendirmede bulunan Meriç,"Bir türlü çıkamadığımız seçim atmosferinin yine gündemimizde olması, başta enflasyon olmak üzere hala yüksek seyreden döviz ile mücadelede elimizi zayıflattığı bir gerçek. Bu sebeple tüm sanayicilerimizin 2019 yılında denk bütçe ile hareket etmesi, güvenilirliği düşük iş ilişkilerine girmemesi hayati önem taşıyor. Böylesi zamanlarda yatırımları korumak, pazar payını muhafaza etmek ve üretimi sürdürebilmek en büyük kazanım olacaktır" diye konuştu.