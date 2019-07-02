Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak
1 saat önce
Edirne'deki tarihi taş köprülerdeki restorasyon çalışması bu ayın ikinci yarısında başlayacak.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:05 Kaynak: AA
'deki tarihi taş köprülerdeki restorasyon çalışması bu ayın ikinci yarısında başlayacak.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Meriç
ve Tunca
köprülerindeki restorasyona ilkbaharda başlamayı planladıklarını ancak bölgedeki tesis sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak çalışmanın ertelendiğini söyledi.
Canalp, Karayolları Genel Müdürlüğü
ile yaptığı görüşmelerde, planlamanın, bölgedeki tesislerin restorasyondan turizm sezonunda en az etkilenecek şekilde yapılmasını istediğini belirtti.
Çukurların bazı malzemeler kullanılarak geçici olarak doldurulduğu köprülerde çalışma yürütülürken trafiğe kapatma durumunu tekrar görüşeceklerini aktaran Vali Canalp, "Onu beraber tekrar değerlendireceğiz. Tek taraflı kapatmanın teknik olarak çok sağlıklı olmayacağı noktasında tespitler ve değerlendirmeler var. Onları da göz önünde bulundurmamız lazım. Tamamen kapatılırsa yapılacak işin çok daha sağlıklı olabileceği noktasında değerlendirmeler var." ifadesini kullandı.
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