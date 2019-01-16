Meriç
ve Tunca
Nehirleri'nin su debileri yükseldi
Artış var, taşkın riski yok
EDİRNE - Meriç ve Tunca Nehirleri'nin su debileri, komşu ülke Bulgaristan
'da yaşanan kar ve sağanak yağışların ardından yükseldi.
Bulgaristan'ın Filibe Ovası'ndan doğarak Arda, Tunca ve Ergene
kollarına ayrılan Türkiye
'nin 10. Büyük nehri olan Meriç Nehri'nin, komşu ülkede ve bölgede yaşanan kar ve sağanak yağışların ardından etkisiz de olsa su debileri yükseliş gösterdi. Edirne
'nin kent merkezinden de geçen Tunca Nehri
'nin su debisinde de artış gözlendi.
Artış var, taşkın riski yok
DSİ resmi internet sitesi ölçüm istasyonu verilerine göre, Meriç Nehri su debisi Kirişhane Ölçüm İstasyonu'nda sabah saat 08.00 itibariyle 219 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri su debisi ise Değirmenyeni Köyü'nde bulunan ölçüm istasyonu verilerine göre 13 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
Ergene Nehri de normale dönüyor
Öte yandan, bir süre önce Kırklareli
'nde yatağından çıkarak bölgeye yayılan Ergene Nehri'nin su debisi de Edirne'nin Meriç ilçesinde bulunan Yenicegörece İstasyonu'nda turuncu alarm seviyesinden sarı alarm seviyesine dönerek, 199 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
Taşkınlarla tanınıyorlar
Edirne'de, geçtiğimiz yıllarda su debilerinin yükselmesi sonucu her iki nehirde taşkın ve sel felaketlerine sebep olmuş, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalmıştı. Özellikle kaynaklarının Bulgaristan'da bulunması ve bölgede barajlar ile kontrol edilmesi, her iki nehir de de komşu ülke Bulgaristan'da yaşanan yağışlara bağlı olarak barajlardan su salınımı sebebiyle debilerde artış gösteriyor.