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MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİNDEKİ SU SEVİYESİ 4 KAT ARTTI - Son Dakika

MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİNDEKİ SU SEVİYESİ 4 KAT ARTTI

01.01.2022 14:57

EDİRNE ve Bulgaristan'da son günlerdeki sağanak yağışla birlikte tarım arazilerin sulanmasında kullanılan önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri geçtiğimiz yıla göre 4 kat arttı.

EDİRNE ve Bulgaristan'da son günlerdeki sağanak yağışla birlikte tarım arazilerin sulanmasında kullanılan önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri geçtiğimiz yıla göre 4 kat arttı. Su seviyelerini yükseldiği nehir kıyılarındaki işletme sahipleri olası bir taşkına karşı önlemlerini alırken, DSİ'nin Ergene Nehri için verdiği 'turuncu alarm' uyarısı da sürüyor.

Edirne ve Bulgaristan'da son bir haftada etkili olan sağanak yağış, Meriç ve Tunca, nehirlerindeki su seviyelerini son yılların en yüksek seviyesine çıkarıp, debilerini 4 kat arttırdı. DSİ 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz yılın son haftasında 113 metreküp/saniye akan Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümde 473 metreküp/saniye, 10 metreküp/saniye akan Tunca Nehri ise bu yılın aynı döneminde 48 metreküp/saniyeye yükseldi.

ESNAF ÖNLEM ALDI

Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerinin artışa geçmesiyle birlikte nehir kıyılarında iş yerleri bulunan işletmeciler de önlem almaya başladı. Tunca kıyısında lokantası bulunan Selahattin Kaya, son haftayla birlikte Balkanlar ve Edirne'de ciddi yağışlar olduğunu söyledi. Kaya, "Son haftayla birlikte gerek Balkanlar ve Edirne ve çevresinde ciddi yağışlar oldu. Bundan dolayı da Tunca Nehri'nin debisi oldukça yükseldi. Biz de nehir kenarında bir işletmecilik yaptığımız için tüm önlemlerimizi ona göre aldık. Umuyorum ki suyun güzelliği bu şekilde kalsın. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda fazla yağış kaynaklı sel suları basmıştı. İnşallah bu olayları tekrar yaşamayız" dedi.

İşletmeci Mustafa Altunhan da herhangi bir taşkın ihtimaline karşı önlemlerini aldıklarını belirtti. Altunhan, "Önlemlerimizi aldık. Ben de buradan ayrılmıyorum. Dikkat etmek lazım, hızla yükseliyor. Debi 18'lerden 48'lere geldi. Yaklaşık 2 - 2,5 metre yükseldi diyebilirim. Herkesin dikkat etmesi, önlem alması lazım. Biz kendimize göre önlemlerimizi aldık. Allah korusun bir şey olursa elimizden gelince müdahalemizi yapacağız. Bu beklenen bir şey. Allah göstermesin. Uzunköprü'de oldukça zarar oldu. Bunun yanında olumlu yanları da var, bereket geliyor. Sağanak yağışın yer altı sularına çok faydası var. Suyu toprak emiyor, yer altına veriyor ve güçleniyor toprak. Allah bize yavaş yavaş bereket versin, hızlı vermesin" diye konuştu.

ERGENE'DE TURUNCU ALARM UYARISI SÜRÜYOR

Trakya'da etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde yatağından çıkarak taşan Ergene Nehri için DSİ'nin verdiği 'turuncu alarm' sürüyor. Ergene Nehri'nin 4 gün önce Uzunköprü kesiminde 148 metreküp olan debisi 358 metreküp/saniyeye yükseldi. Yetkililerin taşkın uyarısının ardından nehir kıyısında bulunan çiftliklerdeki hayvanlar daha güvenli bölgelere alındı.

MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİNDEKİ SU SEVİYESİ 4 KAT ARTTI
MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİNDEKİ SU SEVİYESİ 4 KAT ARTTI
MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİNDEKİ SU SEVİYESİ 4 KAT ARTTI

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Bulgaristan, Edirne, Meriç, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİNDEKİ SU SEVİYESİ 4 KAT ARTTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİNDEKİ SU SEVİYESİ 4 KAT ARTTI - Son Dakika
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