Son Dakika Haberleri: Meriç ve Tunca'nın Debileri Yükseldi

Meriç ve Tunca'nın Debileri Yükseldi

1 saat önce

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan kar ve yağmura bağlı olarak yükseldi.

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan kar ve yağmura bağlı olarak yükseldi.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini, hem havzasındaki hem de Edirne'de etkili olan kar yağışı ve sağanaklar arttırdı.

Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemlerde ortaya çıkan kum adacıkları da gözden kayboldu.

DSİ verilerine göre, Kirişhane istasyonunda, Meriç'in debisi 219 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Yağışlara bağlı olarak debisinde artış yaşanan Tunca Nehri'nin de Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü, 14 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Öte yandan, bir süre önce Kırklareli'nde yatağında çıkarak taşan Ergene Nehri'nin debisi Edirne'nin Meriç ilçesindeki Yenicegörece istasyonunda turuncu alarm seviyesinde 273 metreküp/saniye, Lüleburgaz'da 41 metreküp/saniye, İnanlı istasyonunda da 24 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Nehir debilerindeki artışın, taşkına neden olabilecek seviyeye gelmediği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:12 Kaynak: AA

Bulgaristan, Edirne, Tunca, Meriç, Güncel
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