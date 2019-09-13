Meriç yer fıstığından ezme üretildi

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Meriç Fıstık Ezmesi Projesi kapsamında fıstık ezmesi üretildiğini bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Meriç Tarım ve Orman Müdürü Levent Aslaner, Kaymakam Güngör'ü makamında ziyaret etti.

Güngör, yaptığı konuşmada, yer fıstığının tescilli bir ürün olduğunu belirtti.

Çiftçilere fıstık hasat makinesi, kavurma makinesi ve paketleme makinesi kazandırdıklarını aktaran Güngör, "Yer fıstığımızın tanıtımı için reklam ve slogan çalışmalarına başladık. Kısa film çalışması yapacağız. Sayın valimizin fikir babalığını yaptığı ata tohumu, protein deposu yer fıstığımızın ezmesi konusunda çalışmalara başlayarak valiliğimizin destekleriyle bölgemize yeni bir ürün sunacağız. Bu konuda bizlere her türlü desteği veren sayın valimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bayazıt da yer fıstığının markalaşarak değer kazandığını belirterek, "İl müdürlüğü olarak yer fıstığı ezmesi yapımı konusunda sayın valimizin talimatları ile kaymakamlığımız ile ortak çalışma yürüteceğiz Meriç fıstığından ilk fıstık ezmesi numuneleri yapıldı ve çok kaliteli ürünler ortaya çıktı." dedi.