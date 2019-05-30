Son Dakika Haberleri: 'Meriçliler'e tefecilik operasyonunda 8 tutuklama
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'Meriçliler'e tefecilik operasyonunda 8 tutuklama

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'Meriçliler' olarak bilinen ve tefecilik yapan suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Meriçliler'e tefecilik operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'Meriçliler' olarak bilinen ve tefecilik yapan suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; Çorlu'da 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarını işledikleri belirlenen ve 'Meriçliler' olarak bilinen 14 suç örgütü üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 ruhsatsız tabanca, polis telsizi, tefecilik karşılığında para verilen kişilerin bilgilerinin bulunduğu 2 not defteri ile senet fotokopileri ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:58 Kaynak: DHA
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