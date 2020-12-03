Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak
03.12.2020 19:44
İtalyan ekibi Juventus, Dinamo Kiev ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı milli futbolcu Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İtalyan ekibi Juventus, Dinamo Kiev ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı milli futbolcu Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. İtalyan temsilcisi, Merih'in sakatlandığını açıkladı. Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynandıkları karşılaşmada Merih'in kas sakatlığı yaşadığı belirtilirken, sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildiği ve durumunun da 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği duyuruldu.
Merih Demiral, Dinamo Kiev maçına 11'de başladı ve 69. dakikada yerine Radu Dragusin dahil oldu.
(İHA)
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