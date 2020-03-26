Son Dakika › Spor › Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak - Son Dakika Spor
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
6 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:48 Kaynak: AA
Son Dakika Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum