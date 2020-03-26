İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavüris salgını sebebiyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, evlerinden çıkmak zorunda olan insanların durumuna kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Kızılay aracılığı ile 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Merih Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını da yapacağımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.