Merih Demiral 22 Yaşında!
14 dakika önce
Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 22. yaş gününü kutluyor. 5 Mart 1998'de Karamürsel'de dünyaya gelen Merih Demiral'ın en iyi anlarını sizler için derledik.
Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 22. yaş gününü kutluyor. 5 Mart 1998'de Karamürsel'de dünyaya gelen Merih Demiral'ın en iyi anlarını sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21
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