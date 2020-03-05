Merih Demiral 22 Yaşında! - Son Dakika
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Merih Demiral 22 Yaşında!

14 dakika önce

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 22. yaş gününü kutluyor. 5 Mart 1998'de Karamürsel'de dünyaya gelen Merih Demiral'ın en iyi anlarını sizler için derledik.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 22. yaş gününü kutluyor. 5 Mart 1998'de Karamürsel'de dünyaya gelen Merih Demiral'ın en iyi anlarını sizler için derledik.

Merih Demiral 22 Yaşında!

merih demiral, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21 
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