Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in Avusturya'nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Kulübün "J Medical" kliniğinde dün testlerden geçirilen milli futbolcuda, sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edilmişti.

Juventus Kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun 6-7 sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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