Merih Demiral'a büyük moral - Son Dakika
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Merih Demiral'a büyük moral

6 saat önce

Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı koptuğu açıklanan Merih Demiral'a sosyal medyada destek ve moral mesajları yağdı.

Merih Demiral'a büyük moral, System.String[]

Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı koptuğu açıklanan Merih Demiral'a sosyal medyada destek ve moral mesajları yağdı.


Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Demiral'ın milli takımdan arkadaşlarının yanı sıra Juventus'ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, "Çabuk iyileş kardeşim" notunu yazdı.


Öte yandan Milli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Inter de bir mesaj yayımladı. Inter mesajında, "Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve spor camiasından isimler geçmiş olsun mesajı yazdı.


Merih Demiral, twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı. - İSTANBUL

merih demiral, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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