Merih Demiral'a müjdeli haber! de Ligt Barcelona'ya gidiyor...

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'ya yakın bir gazete olan Mundo Deportivo, Bordo-mavili kulübün geçen yaz Ajax'tan alamadığı 20 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu bu yaz takasla kadrosuna katabileceğini iddia etti.



Juventus teknik direktörü Sarri'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Arthur'u istemesiyle de Ligt transfer için bir şans bulan Barcelona Juventus'a takas teklif edecek.



Corona virüsü salgını sebebiyle dünya futbolunda yüksek bonservisli transferlerin yapılması beklenmiyor. Bu yüzden sansasyonel takas anlaşmaları önümüzdeki 1-2 yıla damga vurabilir.



de Ligt'in Barcelona'ya transfer olma ihtimali, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus savunmasındaki yerini sağlamlaştıracak.







