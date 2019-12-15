Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı! - Son Dakika Spor

Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı!

6 saat önce

Serie A'da 16. hafta maçında Juventus ile Udinese karşı karşıya geldi.

Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı!, System.String[]

Serie A'da 16. hafta maçında Juventus ile Udinese karşı karşıya geldi.


Mücadelenin 9. dakikasında Ronaldo ile öne geçen Juventus, 37. dakikada Portekizli yıldız ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı.


İlk yarıda son sözü 45. dakikada Leonardo Bonucci söyledi. Golün asistini yapan isim ise Merih Demiral oldu.


Udinese, 90. dakikada Pussetto ile skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Udinese'yi mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.


Juventus'ta milli oyuncu Merih Demiral maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Udinese, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:47 
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