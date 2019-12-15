Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı (YENİDEN) - Son Dakika
Son Dakika Spor Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı (YENİDEN) - Son Dakika Spor

Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı (YENİDEN)

6 saat önce

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı (YENİDEN), System.String[]

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 37'nci dakikalarda Ronaldo ve 45'inci dakikada Bonucci kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90'ıncı dakikada Pussetto'dan geldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle Serie A'da puanını 39'a çıkarttı ve maç fazlasıyla Inter'in önüne geçerken Udinese ise 15 puanda kaldı. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve Bonucci'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:02 Kaynak: DHA
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