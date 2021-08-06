Merih Demiral, Atalanta'da - Son Dakika

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Milli defans oyuncusu Merih Demiral, yeni sezonda Atalanta forması giyecek. Bugün sağlık kontrolünden geçen

23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Atalanta'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak "Hoş geldin Merih" ifadelerine yer verildi.

Atalanta bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro ödeyecek.

-İHA-