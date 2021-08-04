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Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı - Son Dakika

Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı

04.08.2021 13:36

Milli takımımızın en önemli futbolcularından Merih Demiral, Atalanta'ya imza atıyor. İki İtalyan ekibi, Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralanması için anlaşma sağladı. Atalanta kiralama bedeli olarak 5, bonservis için de 25 milyon euro ödeyecek. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek Merih, Juventus'taki antrenmandan izin aldı.

Merih Demiral, Juventus'un bugünkü antrenmanından ayrıldı. Merih'in bugün Atalanta için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYON EURO

İki İtalyan ekibi, toplamda 30 milyon euroya el sıkıştı. Atalanta, kiralama bedeli olarak 5 milyon euro, bonservis için de 25 milyon euro ödeyecek.

Atalanta ile anlaşan Merih, sağlık kontrollerinden geçmek için Juventus antrenmanına katılmadı

GASPERİNİ ÇOK İSTİYOR

Son yıllara damgasını vuran Atalanta'nın hocası Gasperini, Merih'le birlikte çalışmayı çok istiyor. Gasperini dokunduğu her oyuncuyu parlattı ve Merih için de gelecek oldukça güzel gözüküyor.

Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı

merih demiral, Juventus, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı - Son Dakika Spor


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