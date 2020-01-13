Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Merih Demiral: 'Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz' - Son Dakika Spor

Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz"

6 saat önce

Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı kopan Merih Demiral, yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" dedi.

Merih Demiral:

Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı kopan Merih Demiral, yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" dedi.


Juventus'un Roma'ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz yan bağları kopan Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada destek veren herkese teşekkürlerini iletirken, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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