Son Dakika Haberleri: Merih Demiral: "Bu gruptan çıkacağız"
Son Dakika Spor Merih Demiral: 'Bu gruptan çıkacağız'

Merih Demiral: "Bu gruptan çıkacağız"

24 dakika önce

Üzüntülü olduğu gözlenen Melih, "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

Merih Demiral:

Üzüntülü olduğu gözlenen Melih, "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlarla dönüp, gruptan çıkacağız. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:26 
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