Merih Demiral: "Bu gruptan çıkacağız"
24 dakika önce
Üzüntülü olduğu gözlenen Melih, "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
Üzüntülü olduğu gözlenen Melih, "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlarla dönüp, gruptan çıkacağız. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:26
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