Merih Demiral çizgiden çıkardığı topu anlattı!

İzlanda maçında Magnusson'un son dakikalardaki kafa vuruşunu çizgiden çıkaran Merih Demiral, o kader anını ve tarihi geceyi anlattı.



Genç stoper, "Kaybetsek Andorra maçı bile bizim için zor olabilirdi. Hak ettiğimiz sevinci yaşadık ve tribünde olan taraftarımıza da yaşattık. Soyunma odasında Hakan ağabey, Cenk ağabey ve Cengiz Ünder çiftetelli oynuyordu. EURO 2020'de görüşmek üzere" ifadesini kullandı.



"İçime doğdu..."



"Avrupa Şampiyonası'na giderek halkımızı bu zor günlerde mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah devamı da gelecek. Elemelerde nasıl mücadele ettiysek, pes etmeden oynadıysak, EURO 2020'de de aynı şekilde oynayacağız, kimsenin şüphesi olmasın" diyen Merih çizgiden çıkardığı topla ilgili olarak ise şunları söyledi: "İçime doğdu. Topun oraya gideceğini hissettim ve uzaklaştırarak görevimi yaptım. Şükürler olsun."



"Milli forma kutsal"



Milli formanın kendisi için çok kutsal olduğunu belirten Merih Demiral, "Yıllarca bunun hayaliyle yaşadım. Formanın hakkını terimin son damlasına kadar vermek istiyorum" diye konuştu. Savunmada birlikte oynadıkları Çağlar Söyüncü ile ilgili olarak ise Merih, "Dünyanın en önemli liglerinden birinde, önemli bir takımında oynuyor. Çağlar ile iyi bir uyum yakaladık ve bu da oyunumuza yansıdı. Çok önemli bir savunma hattına sahibiz ve tüm oyuncularımız çok kaliteli" dedi.

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