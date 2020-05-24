Merih Demiral'dan bayram mesajı

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, kulübün resmi sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.



İtalya'nın Juventus takımında ülkemizi temsil eden Merih Demiral, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı verdi. Juventus'un paylaştığı videoda milli Demiral, "Herkese merhaba. Öncelikle ülkemizin, tüm İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Juventus'un Bosnalı Müslüman yıldızı Miralem Pjanic de Merih Demiral gibi tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL