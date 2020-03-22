Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı

22 dakika önce

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya üzerinden 'evde kal' çağrısında bulundu.

Merih Demiral'dan 'Evde kal' çağrısı, System.String[]
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya üzerinden 'evde kal' çağrısında bulundu.

Paylaştığı videoda kendi testlerinin negatif çıktığını belirten milli savunmacı, "Benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi. Testlerim de negatif çıktı. Ülkemiz için en önemli nokta hep beraber evde kalıp, gerekli tedbirleri almak. 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız, sosyal medyayı bizim kadar aktif kullanmadıkları için durumun ciddiyetinin farkında değiller. Şu an elimizden gelenin en iyisi hep beraber evde kalmak. Lütfen sizde evde kalın" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Merih Demiral'ın paylaştığı video


- İstanbul
İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:49 Kaynak: DHA

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