Merih Demiral'dan kötü haber

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Roma ile oynanan maçta golünü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. Sezonu kapattığı belirtilen savunma oyuncusunun Avrupa Futbol Şampiyonası'na da yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.