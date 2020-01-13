Merih Demiral'dan kötü haber
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Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Roma ile oynanan maçta golünü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. Sezonu kapattığı belirtilen savunma oyuncusunun Avrupa Futbol Şampiyonası'na da yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.
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