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Merih Demiral'den corona virüs salgını için anlamlı hareket!
6 saat önce
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merih Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merih Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısına da yanıt veren milli futbolcu, "Ben de eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:12
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