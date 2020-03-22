Merih Demiral'den mesaj!

Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'nın corona virüsüne yakalanmasıyla durumu merak edilen Merih Demiral, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Daha önce testinin negatif çıktığı açıklanan Merih, "En az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı bildiğiniz üzere" dedi.



Merih Demiral sözlerini, "Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, durumun ciddiyetini farkında değiller sosyal medyayı bizim kadar aktif kullanmadıkları için. Şu anda elimizden gelenin en iyisi evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. Lütfen evde kalın" ifadeleriyle tamamladı.