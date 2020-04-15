Merih Demiral gerçeği ortaya çıktı! Juventus, Manchester United ve Manchester City'yi reddetmiş...

Spor Arena Dış Haber | İtalyan basınında yer alan haberlerde geçen yaz transfer döneminde Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro karşılığı transfer edilen Merih Demiral için devre arasında Manchester United, Manchester City, Leicester City ve Everton'ın Torino ekibine teklif yaptığı ancak reddedildiği belirtildi.



Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Merih Demiral'ın Hollandalı Matthijs de Ligt ile birlikte takımın gelecekteki savunma ikilisi olduğunu söylemişti.



Juventus'un savunmasında İtalyan futbolcular Chiellini(35) ve Bonucci(32) forma giyiyor. Gelecek sezonlarda bu ikilinin yerini Merih - de Ligt ikilisinin alması bekleniyor.



Merih Demiral, Ocak ayında oynanan Roma maçından önceki dönemde Chiellini'nin sakatlığı sırasında formayı almış ve başarılı maçlar çıkararak dikkatleri üzerine çekmişti.



22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.







