Son Dakika Haberleri: Merih Demiral Golle Tanıştı, Sassuolo Galip Geldi

Merih Demiral Golle Tanıştı, Sassuolo Galip Geldi

8 dakika önce

Sassuolo, Seria A'nın 30. haftasında sahasında karşılaştığı Chievo'yu 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Merih Demiral iki gol attı.

Merih Demiral Golle Tanıştı, Sassuolo Galip Geldi, System.String[]
Sassuolo, Seria A'nın 30. haftasında sahasında karşılaştığı Chievo'yu 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Merih Demiral iki gol attı.

Seria A'nın 30. haftasında Sassuolo, evinde Chievo ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 4. dakikada milli futbolcu Merih Demiral'ın golü ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada da yine sahneye çıkan Merih takımının ve kendinin ikinci golünü attı. Sassuolo daha sonra 47. dakikada Manuel Locatelli ve 57. dakikada Domenico Berardi'nin golleri ile skoru 4-0'a getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sassuolo, Chievo'yu 4-0 mağlup etti. Devre arasında transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, takımı ile golle tanışmış oldu.

Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 35'e çıkardı ve 11. sıraya yükseldi. Chievo ise 11 puanda sonuncu sırada kaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:25 Kaynak: İHA

Spor
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