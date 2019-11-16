Son Dakika Haberleri: Merih Demiral için tarihi karar! Müzeye kaldırılıyor...
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Merih Demiral için tarihi karar! Müzeye kaldırılıyor...

6 saat önce

Juventus forması giyen Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor.

Merih Demiral için tarihi karar! Müzeye kaldırılıyor..., System.String[]

Juventus forması giyen Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor.


TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki müzeye kaldırma kararı aldı.


Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:12 
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