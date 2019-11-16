Son Dakika › Spor › Merih Demiral için tarihi karar! Müzeye kaldırılıyor... - Son Dakika Spor
Merih Demiral için tarihi karar! Müzeye kaldırılıyor...
6 saat önce
Juventus forması giyen Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor.
Juventus forması giyen Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor.
TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki müzeye kaldırma kararı aldı.
Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:12
Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor Ankara'daki Mi Store açılışı izdiham nedeniyle ertelendi Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti