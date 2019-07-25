Son Dakika Haberleri: Merih Demiral’ın Çarpıcı Ekranı ve İnt.
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Merih Demiral’ın Çarpıcı Ekranı ve İnt.

1 saat önce

Merih Demiral’e yeni Juventus imzası, Inter'e karşı sezon öncesi karşılaşmasında parıldayarak yeni kulübü için anında bir etki yarattı. Demiral birkaç harika takım ele geçirdi ve penaltı atışlarında kazanan golü attı.

Merih Demiral'e yeni Juventus imzası, Inter'e karşı sezon öncesi karşılaşmasında parıldayarak yeni kulübü için anında bir etki yarattı. Demiral birkaç harika takım ele geçirdi ve penaltı atışlarında kazanan golü attı.
Merih Demiral’ın Çarpıcı Ekranı ve İnt.
merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06 
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