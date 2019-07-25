Merih Demiral’ın Çarpıcı Ekranı ve İnt.
1 saat önce
Merih Demiral’e yeni Juventus imzası, Inter'e karşı sezon öncesi karşılaşmasında parıldayarak yeni kulübü için anında bir etki yarattı. Demiral birkaç harika takım ele geçirdi ve penaltı atışlarında kazanan golü attı.
Merih Demiral'e yeni Juventus
imzası, Inter'e karşı sezon öncesi karşılaşmasında parıldayarak yeni kulübü için anında bir etki yarattı. Demiral birkaç harika takım ele geçirdi ve penaltı atışlarında kazanan golü attı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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