Merih Demiral'ın Juventus'taki ilk haftası
2 saat önce
Juventus'a transfer olan Milli oyuncu Merih Demiral'ın siyah-beyazlı takımla geçirdiği ilk haftanın özeti.
Juventus
'a transfer olan Milli oyuncu Merih Demiral'ın siyah-beyazlı takımla geçirdiği ilk haftanın özeti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:06
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