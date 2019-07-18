Son Dakika Haberleri: Merih Demiral'ın Juventus'taki ilk haftası
Son Dakika Spor Haber

Merih Demiral'ın Juventus'taki ilk haftası

2 saat önce

Juventus'a transfer olan Milli oyuncu Merih Demiral'ın siyah-beyazlı takımla geçirdiği ilk haftanın özeti.

Juventus'a transfer olan Milli oyuncu Merih Demiral'ın siyah-beyazlı takımla geçirdiği ilk haftanın özeti.
Merih Demiral'ın Juventus'taki ilk haftası
merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan'ın Merih Demiral teklifine Juventus'tan olumsuz yanıt Juventus, Matthijs de Ligt transferini açıkladı Kendi transferine bahis yapan Sturridge'e ceza! Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:25:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merih Demiral'ın Juventus'taki ilk haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]