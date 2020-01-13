Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu

Roma mücadelesinde sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın memleketi Kocaeli'de yaşayan yüzlerce vatandaş, sosyal medyada "Kocaeli'nin gururu geçmiş olsun" yazılı paylaşımda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Demiral'ı arayarak, üzüntüsünü dile getirdi.



Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Yaşanan olay Merih Demiral'ın memleketi Kocaeli'de de hüzne neden oldu. Kocaeli'de yaşayan birçok diplomat, siyasi parti, STK temsilcisi ve vatandaş sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak Merih Demiral'ın sakatlığından dolayı duydukları hüznü dile getirdi. Sosyal medyada paylaşım yapan birçok vatandaş, "Kocaeli'nin gururu geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Demiral'ı aradı



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Merih Demirel'i cep telefonu ile arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükakın, "Gol güzeldi ama ardından tatsız bir şey yaşandı. Hem Milli takımda gururumuzsun hem de Barış Pınarı Harekatı'nda yaptığın açıklamalar bizi çok sevindirdi. Karamürselli için olduğun için ayrı seviniyoruz zaten. Hem gole sevindirdin hem de böyle olunca üzüldük. Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin" dedi.



Merih Demiral da iyi dileklerinden dolayı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ