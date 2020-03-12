Merih Demiral'in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Merih Demiral'in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor

Merih Demiral'in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı

6 saat önce

Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da Juventus, Daniele Rugani'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Merih Demiral'in takım arkadaşı da koronavirüse yakalandı, System.String[]

Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da Juventus, Daniele Rugani'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.


Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. İtalya'da salgın ciddi bir şekilde yayılırken, Torino ekibi Juventus da oyuncularından Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Dünyaca ünlü kulübün açıklamasında, oyuncuyla temasa geçenlerin gözetimi de dahil olmak üzere, yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. - İSTANBUL

merih demiral, Koronavirüs, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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