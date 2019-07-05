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Merih Demiral Juventus'da

1 saat önce

Merih Demiral, Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına Juventus'a transfer oldu.

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Merih Demiral, Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına Juventus'a transfer oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral, 18 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına Juventus'a transfer oldu. Sporting Lizbon'dan kiralık olarak Alanyaspor'a gelen Merih, buradan İtalya'nın Sassuolo takımına geçmişti. Demiral'ın bir sonraki takımı ise Serie A ekibi Juventus oldu. Merih Demiral 5 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı terletecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
merih demiral, Sassuolo, Juventus, Spor
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