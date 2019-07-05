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Merih Demiral, Juventus'ta

24 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.

Merih Demiral, Juventus'ta, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon avro bonservis ödeyecek.
Fenerbahçe altyapısından yetişen milli futbolcu, Sassuolo formasıyla çıktığı 14 maçta iki gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:08 Kaynak: AA
merih demiral, Juventus, Spor
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